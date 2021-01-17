Rusya: Almanya’dan aldığımız ‘Navalnıy’ yanıtının içeriği boş

Zaharova, Rossia 1 televizyonuna açıklamasında, “Almanya’nın Rusya’nın tüm sorularını yanıtladığı yönünde başlıklar gördüm, bu konuyla ilgilenen uzmanlarımıza telefon ettim. Onlar, “Elbette Almanya’dan yanıt aldık, ama sorun şu ki, her zaman olduğu gibi yöneltilen soruların özüyle ilgili hiçbir şey içermiyor” diyor” ifadesini kullandı.

Almanya Adalet Bakanlığı dün, Navalnıy’la ilgili Rusya’dan gelen dört yasal bilgi talebine yanıt verildiğini açıklamıştı.

Diğer yandan Alman medyasının haberine göre, kişisel sağlık bilgilerinin “Alman yasalarınca özel olarak korunması” nedeniyle Navalnıy’ın tıbbi raporları Rusya tarafına iletilmedi.

Navalnıy, 20 Ağustos’ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk şehrine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak muhalifler, Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından muhalif liderin Noviçok maddesiyle zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül’de taburcu olmuştu.

O tarihten beri Almanya’da kalmaya devam eden Rus muhalif, 17 Ocak’ta Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.