Zaharova'dan Navalnıy'ın gözaltına alınmasına karşı çıkan Sullivan ve diğerlerine: Rusya’daki hukuka müdahale etmeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılmasını isteyen ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve konuyla ilgili yorum yapan başka politikacılara yanıt verdi. Zaharova, Rusya’daki hukuka müdahale etmeme çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook’tan aktardığı açıklamaya göre, Zaharova, “Sayın Sullivan’a (ve önceden hazırlanmış yorum yapmaya koyulan diğer siyasi isimlere) şunları söylemek istiyorum: Uluslararası hukuka saygı duyun, egemen ülkelerin ulusal hukukuna müdahale etmeyin ve kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin” ifadelerini kullandı.

#Zakharova: I would like to say the following to @jakejsullivan & other foreign public figures who are rushing to post comments: Have respect for international law, do not interfere with national law of sovereign countries, deal with your domestic problems https://t.co/O88DnqqWSl https://t.co/cDjZD995as pic.twitter.com/rGmu0AEwOb — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 17, 2021

​Sullivan, Navalnıy’ın insan haklarının Rusya hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirterek muhalif ismin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin Moskova İdaresi’nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020’den bu yana şartlı salıverme koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle aranan Aleksey Navalnıy’ın Şeremetyevo Havalimanı’nda idareye bağlı arama şube memurları tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.