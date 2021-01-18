Zaharova'dan Navalnıy'ın gözaltına alınmasına karşı çıkan Sullivan ve diğerlerine: Rusya’daki hukuka müdahale etmeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook’tan aktardığı açıklamaya göre, Zaharova, “Sayın Sullivan’a (ve önceden hazırlanmış yorum yapmaya koyulan diğer siyasi isimlere) şunları söylemek istiyorum: Uluslararası hukuka saygı duyun, egemen ülkelerin ulusal hukukuna müdahale etmeyin ve kendi ülkenizdeki sorunlarla ilgilenin” ifadelerini kullandı.
#Zakharova: I would like to say the following to @jakejsullivan & other foreign public figures who are rushing to post comments: Have respect for international law, do not interfere with national law of sovereign countries, deal with your domestic problems https://t.co/O88DnqqWSl https://t.co/cDjZD995as pic.twitter.com/rGmu0AEwOb— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 17, 2021
Sullivan, Navalnıy’ın insan haklarının Rusya hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirterek muhalif ismin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.
Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin Moskova İdaresi’nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020’den bu yana şartlı salıverme koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle aranan Aleksey Navalnıy’ın Şeremetyevo Havalimanı’nda idareye bağlı arama şube memurları tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)