Rusya’da vaka sayısı 22 bin 857 arttı

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 857 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 591 bin 66’ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre gün içinde vaka sayısı 22 bin 857 artarak 3 milyon 591 bin 66’ya yükseldi.

Başkent Moskova’da 3679, St. Petersburg’da 3287, Moskova bölgesinde 1381 yeni vaka görüldü.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 471 arttı. Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 37 oldu.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 18 bin 333 arttı. Şimdiye kadar taburcu edilenlerin sayısı 2 milyon 978 bin 764’e çıktı.