Rus Dışişleri: Rusya Hollanda Büyükelçiliği'nin iki çalışanını sınır dışı ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Amsterdam'ın geçen ay Rus diplomatlarına yönelik benzer eylemlerine tepki olarak Moskova'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin iki çalışanını sınır dışı etmeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Maslahatgüzarı Joost Reintjes’i çağırarak iki Rus diplomatın gerekçe gösterilmeden ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini kararlılıkla protesto etti:

“Dosta yakışmayan ve kışkırtıcı olan bu adımın yanı sıra Lahey tarafından hükümet yanlısı medyanın yardımıyla organize edilen yeni Rus karşıtı histeri dalgası, Hollanda’daki iktidar çevrelerinde Rusya-Hollanda ilişkileri çerçevesinde gerçek sorunlara ilişkin sağduyu ve anlayış eksikliği olduğunu, ayrıca bu ilişkilerin temellerini ileride de kasıtlı olarak baltalamaya yönelik eğilimin devam ettiğini ortaya koydu.”

Açıklamada ayrıca Moskova’nın, karşılıklılık ilkesine dayanarak Hollanda Büyükelçiliği’nin iki çalışanını sınır dışı etmeye karar verdiği, bu kişilerin Rusya'yı iki hafta içinde terk etmek zorunda kalacakları ifade edildi.

Geçen aralıkta Hollandalı yetkililer, ülkede görevli iki Rus diplomatı casuslukla suçlayarak ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti. Rusların diplomatik statüsünün koruma amaçlı olduğu, fakat bu kişilerin aslında Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) subayları oldukları ileri sürülmüştü.

Diğer yandan Rus Büyükelçiliği, Hollanda tarafının diplomatların yasadışı faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını duyurmuştu.