Duma vekilinden, Olimpiyat Oyunları'nda Rusya marşı yerine 'Katyuşa'nın çalınmasına destek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kültür Fizik, Spor, Turizm ve Gençlik Komitesi Başkanı Boris Paykin Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROK) olimpiyatlarda Rus marşı yerine ‘Katyuşa’ şarkısının çalınması önerisini desteklediğini söyledi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) aralık ayında Rus sporcuların Olimpiyat ve Paralimlik Oyunları, dünya şampiyonalarına milli bayrak ve marşlarıyla çıkmasını iki yıl yasaklamasının ardından ROK’un yönelttiği ‘Katyuşa’ önerisine Duma’dan destek geldi.

Paykin, “Bu şarkı gerçekten bir halk şarkısı, umudun şarkısı. Dünyanın her köşesinde biliniyor ve neredeyse bir asırdır Rusya ile ilişkilendiriliyor. Herkesin sözlerini bildiği, yaşlılarla genç neslin birlikte söyleyebildiği şarkılar pek bulunmaz” dedi.

Paykin, ‘Katyuşa’ şarkısını ‘milli hazine’ olarak nitelendirdi ve şarkının uzun zamandır Rusya’nın resmi olmayan marşı haline geldiğini de ifade etti.

Bu şarkının Rusya halkı için zaferin ve göreve adanmışlığın şarkısı olduğunu belirten Paykin, “Bu bizim kültürümüzün bir parçası, nesilleri ve kıtaları birleştiren bir şarkı. Eminim ki Olimpiyat Oyunları’nda ‘Katyuşa’ sporcularımız onuruna birçok kez çalınacak” dedi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) daha önce Rus sporcuların 16 Aralık 2022'ye kadar iki yıl boyunca uluslararası büyük yarışmalarda Rusya bayrağı altında performans göstermelerini yasaklamıştı. Bununla birlikte müsabakalarda Rusya marşı da çalınmayacak. ROK Sporcular Komisyonu, iki yıl boyunca marş yerine ‘Katyuşa’ şarkısının kullanmasını önermişti.