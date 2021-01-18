Türkmenistan, Sputnik V aşısını tescilleyen ilk Orta Asya ülkesi oldu

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Türkmenistan, Orta Asya’da Sputnik V aşısının kullanımını resmi olarak onaylayan ilk ülke oldu. Partnerlerimiz bugün koronavirüsle mücadelede dünyanın önde gelenlerinden biri olan aşının güvenlik ve etkinliğini çok olumlu değerlendirdi” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, aşı Cezayir, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Filistin, Paraguay ve Venezüella ile aynı prosedür çerçevesinde tescil edildi.
Turkmenistan has become the first country in Central Asia to register #SputnikV vaccine. https://t.co/nAqH6QHnXV— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 18, 2021
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