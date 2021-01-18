Rus Sanayi Bakanı Manturov: R-Farm şirketi ocak sonuna kadar Sputnik V’nin üretimine başlayacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rus ilaç şirketi R-Farm’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimine bu ayın sonuna kadar başlayacağını belirtti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, bugünkü basın açıklamasında Rus ilaç şirketi R-Farm’ın Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimine bu ayın sonuna kadar başlayacağını ifade etti.

Manturov, “İlk başlarda (üretim için) yedi saha seçmiştik, bunların altısı faaliyete geçmiş durumda. Gamaleya Enstitüsü’nün kendi sahası, Generium, Biocad ve Binnofarm şirketlerinin sahaları söz konusu, ayın sonuna kadar R-Farm şirketi de çalışmaya katılmış olacak” diye konuştu.

‘Şu ana kadar 6.5 milyon doz üretildi, martta 15 milyon doza ulaşılacak’

Manturov, Rusya'nın şu ana kadar koronavirüs aşısı Sputnik V’nin her iki bileşeninden yaklaşık 6.5 milyon doz ürettiğini, önümüzdeki ocak ayında 7 milyondan fazla doz, şubatta 11 milyon doz üretileceğini, mart ayında ise üretimin 15 milyon doza ulaşacağını ifade etti.

Manturov, “Sanayi genel olarak daha önce açıklanan hacimlerin üzerinde bir üretim hızına ulaştı. Bugün itibarıyla Sputnik V’nin her iki bileşeninden neredeyse 6.5 milyon doz üretilmiş durumda. Ocak ayında en az 7 milyon, şubatta 11 milyon doz üretilmesi gerekiyor, mart ayında ise 15 milyon dozu planlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Rusya’da aşı üretimi için gerekli ekipmanlar konusuna da değinen Manturov, yabancı tedarikçilerle anlaşmaların yapıldığını, işin hızlandırılması için Rusya’nın dış ticari temsilciklerinin de devreye alındığını dile getirdi.

‘Üretim için tüm ekipmanlar teslim edilmiş ve kurulmuş durumda’

Rus bakan, “Tüm ekipmanlar teslim edilmiş ve kurulmuş durumda. Bu aynı zamanda üretim için gerekli olan araçlar, özel sorbentler ve ilgili diğer bileşenler için de geçerli. Ayrıca, gelecekte sadece aşılarla sınırlı kalmamak üzere ilaç endüstrimiz için ihtiyaç duyulacak bileşenleri sağlamak için bu yönde aktif olarak ithal ikamesi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği ile geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.