Rus milletvekili Slutskiy: İki Hollandalı diplomatın sınır dışı edilmesi tamamen makul bir adım

Rusya'nın iki Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararının simetrik ve kesinlikle makul çözüm olduğunu belirten Rus milletvekili Slutskiy, bunun Hollanda'nın dostça olmayan adımlarına uygun karşılık olduğunu kaydetti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dış İşleri Komitesi'nin Başkanı Leonid Slutskiy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "İki Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı, simetrik ve kesinlikle makul. Bu, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliği çalışanlarının uydurma nedenlerle sınır dışı edilmesine yönelik dostça olmayan adımlara uygun bir yanıt. Hiçbir koşulda bu tür saldırıları yutmamalı ve kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Diplomaside eskiden 'istenmeyen kişi' ilanının çok istisnai durum olarak kabul edildiğini kaydeden Slutskiy, ancak 'kolektif Batı'nın' bu uygulamayı düzenli hale getirdiğini söyledi.

Hollanda’nın son zamanlarda Rusya karşıtı kampanyanın ön saflarında yer aldığına dikkat çeken Rus milletvekili, bu karşıtlığın parlamentolar arası işbirliği kapsamında da tezahür ettiğini belirterek "Bu bizi üzmüyor olamaz" dedi.