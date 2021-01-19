Rusya’da günlük vaka sayısı 18 Kasım’dan beri ilk kez 22 binin altında

Rusya’da gün içinde 21 bin 734 yeni vaka kaydedildi. Bu 18 Kasım’dan beri görülen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 612 bin 800’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde kaydedilen vaka sayısı 18 Kasım’dan beri en düşük seviyesini gördü.

Son 24 saatte 21 bin 734 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı böylelikle 3 milyon 612 bin 800 oldu.

St. Petersburg’da 3281, Moskova’da 3115, Moskova bölgesinde 1072 vaka kaydedildi.

Gün içinde 586 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 262 kişi kişi iyileşti.

Pandemi boyunca hayatını kaybeden kişi sayısı 66 bin 623’e, iyileşen hasta sayısı 3 milyon 2 bin 26’ya çıktı.