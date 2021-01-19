Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona, klinik testlerin birinci ve ikinci fazında yüzde 100 etkinlik gösterdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında bağışıklık konusunda yüzde 100 etkinlik gösterdi.