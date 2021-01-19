Duma Başkanı Volodin: Kongre binasındaki baskında gözaltına alınanlar siyasi tutukludur

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington'da Kongre binası baskınında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve uzun süreli hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalan kişilerin 'siyasi tutuklu' olduklarını ifade etti.

Rusya parlamentosu Duma'da sonbahar döneminin ilk oturumunu açan Volodin, ABD Kongre binasındaki kısa süreli işgale katıldıkları için gözaltına alınan kişiler hakkında konuştu.

Başka ülkelerdeki izinsiz siyasi eylemlere katılanların Washington tarafından her zaman 'özgürlük ve demokrasi savaşçıları' olarak görüldüğüne dikkat çeken Volodin, "Ancak tüm bunlar ABD'de yaşandığında, bu kişileri 'iç teröristler' olarak adlandırdılar ve 15-20 yıl hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya bıraktılar. İşte bu kişiler, gerçek siyasi tutuklulardır" ifadelerini kullandı.

Volodin, Washington'un Avrupa, post-Sovyet coğrafyası, Asya, Afrika ve Latin Amerika da dahil birçok ülkede anayasaya aykırı şiddet olaylarını teşvik ettiğinin altını çizerek şimdi aynı duruma düşen ABD'nin buna siyasi güçlerin ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve cezai soruşturmalar yürüterek karşılık verdiğini vurguladı.

Duma Başkanı, "Washington, bunun çifte standart politikası olduğunu ya da ülkede siyasi görüşleri nedeniyle mağdur duruma düşen kişiler bulunduğunu kabul etmeli. Tüm dünyaya demokrasi standartlarını öğreten ülkenin bu standartları bizzat çiğnediğini bugün herkes açıkça gördü" diye konuştu.