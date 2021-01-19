Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanma ihtimalini dışlamıyoruz

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısı ile aşılanma ihtimalini dışlamadığını belirtip söz konusu ihtimali Rus tarafı ile görüşmekte olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Rusya’daki Büyükelçisi Mehmet Samsar Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konu (Sputnik V aşısı olup olmama konusu) üstünde çalışıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Rusya Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı ile irtibat kurdum. Genel olarak, Büyükelçilik personeli ile ileride Rus aşısı ile aşılanabileceğimizi dışlamıyoruz” dedi.

Rusya’nın tescilli koronavirüs aşılarından ilki olan Sputnik V ile ülkenin tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından da aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisi görülmüş değil.

Aşının etkililik oranıysa sonuçların analizinin yapıldığı son kontrol noktasında yüzde 91.4 olarak tespit edildi.