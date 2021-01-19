Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Epifani bayramı nedeniyle buzlu suya girdiğini söyledi.

Peskov, bunun Rus liderin geleneği olduğunu ve kendisinin geleneklerine bağlı kaldığını kaydetti.

Kremlin’in internet sitesinde Putin’in buzlu suya girdiği anlardan görüntüler yayınlandı.

Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.