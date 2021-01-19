Volodin: Uluslararası kurumların Navalnıy'ın gözaltına alınmasına verdiği tepki koordineli

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da sonbahar döneminin ilk oturumunu açan Volodin, Navalnıy'ın Rusya'ya döndükten sonra gözaltına alınması karşısında Batılı kurumlardan gelen tepkileri eleştirdi.

Tepkilere ilişkin olarak "Burada önceden koordine edilmiş eylemler görüyoruz" değerlendirmesini yapan Volodin, yabancı ülkelerin Navalnıy'ın faaliyetlerini finanse ettiğini ve yönlendirdiğini belirtti.

'Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasına sessiz kaldılar'

Navalnıy hakkında açıklama yapan söz konusu kurumların ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasına sessiz kaldığına dikkat çeken Volodin, bu sessizliğin sadece onların zayıf olduğunu değil, aynı zamanda çifte standart uyguladıklarını da gösterdiğini kaydetti.

'Navalnıy Batı tarafından bir araç olarak kullanılıyor'

МИД РФ Rusya: Almanya’dan aldığımız ‘Navalnıy’ yanıtının içeriği boş Batılı istihbarat servisleri tarafından Rusya'nın içişlerine müdahale aracı olarak kullanıldığının altını çizen Volodin, "Bugün Navalnıy, Batılı istihbarat servisleri ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir araç olarak kullanılıyor. Navalnıy'ın yaptığı her şeyin arkasında yabancı devletlerin olduğunu herkes anlamalı. Bizim görevimizse, dış müdahalenin önüne geçmek" diye konuştu.

Volodin, "Eğer biri ülkesine ihanet ediyorsa, yabancı devletler tarafından finanse ediliyorsa, o kişinin hükümet kurumlarında yapacağı hiçbir şey olamaz. Dahası, siyasetle uğraşan ve vatandaşlarımızı çeşitli hükümet kurumlarında temsil eden kişiler, buna izin vermemeli" ifadelerini kullandı.