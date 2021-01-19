Duma Başkanı Volodin: ABD'li sosyal medya platformlarının 'kanunsuzluğuna' karşı önlem alınmalı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal ağlara erişimininin kısıtlanmasının ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu belirterek, ABD'li bilişim şirketlerinin kanunsuzluğunun Rusya'da tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Volodin, yaptığı açıklamada "Rusya'daki uluslararası teknoloji şirketlerinin yalnızca ulusal mevzuatımız çerçevesinde çalışması için gereken her şeyi yapmalıyız. Bugün bizim için bu konu, Amerikan sosyal ağlarının bu tür kanunsuzluklarının - bunu başka türlü izah etmek mümkün değil - Rusya Federasyonu topraklarında tekrar etmemesi için özellikle önemlidir" ifadelerini kulllandı.

Uluslararası kuruluşların yaşananlara sessiz kaldığını eleştiren Volodin, "Onların sessizliği sadece zayıflıklarını değil, aynı zamanda çifte standartlı davrandıklarını da gösteriyor" dedi.

Volodin, Rusya'daki ABD'li sosyal ağlar da dahil olmak üzere uluslararası bilişim şirketlerinin çalışmalarının yalnızca Rusya Federasyonu mevzuatına dayanması gerektiğini dile getirdi.