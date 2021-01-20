Rusya'nın New York Başkonsolosluğu: ABD tarafı telefon hatlarımızı kapattı, internet erişiminde sorun yaşanıyor

Sputnik'e açıklama yapan bir Rus diplomat, "18 Ocak'tan itibaren ABD tarafı, başkonsolosluğun tüm sabit telefon hatlarını kapattı. İnternet erişiminde periyodik olarak kesintiler yaşanıyor" dedi.

Başkonsoloslukla iletişim kurmak isteyen Rusya vatandaşlarının büyük sorunlar yaşadığının altını çizen diplomat, ABD tarafının yaşanan durumların teknik sorunlardan kaynaklandığını öne sürdüğünü aktardı.

Rus diplomat, "Sanki iki gündür bu sorunu çözemiyorlar. Böyle bir şey hiçbir zaman yaşanmamıştı. Başkonsoloslukta bir veya iki değil, çok sayıda telefon hattı bulunuyor. Hepsinin birlikte kapatıldığı hissiyatı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Diplomat, teknik birimlerin sorunları çözmeye çalıştığını ekledi.

1994 yılından bu yana hizmet veren Rus başkonsolosluk binası, Manhattan'ın merkezinde 91. Cadde üzerinde bulunuyor.