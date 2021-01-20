Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Yurtdışındaki partnerler yılda 350 milyon doz aşı üretebilecek

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yurtdışındaki partnerlerin başka ülkelere sevkiyata yönelik yılda yaklaşık 350 milyon Sputnik V aşısı üretebileceğini söyledi.

Manturov, Kazakistan’da üretime başladıklarını, Güney Kore, Çin, Hindistan ve Belarus’un da yakında bu sürece dahil olacaklarını kaydetti.

Yurtdışındaki partnerlerin başka ülkelere sevkiyat için yılda yaklaşık 350 milyon aşı üretmesini beklediklerini kaydeden Manturov ayrıca aşının Belarus, Sırbistan, Arjantin, Cezayir, Bolivya, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan olmak üzere 10 ülkede tescillendiğini hatırlattı.