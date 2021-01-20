Rus keskin nişancılar, Arktik'te muharebe kabiliyetlerini artırmak için eksi 35 derecede eğitim alıyor

Rus keskin nişancıların, sert kış koşullarında muharebe kabiliyetlerini geliştirmek için tüm gün boyunca eksi 35 derece sıcaklıkta talim yaptığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusundaki keskin nişancıların, Moskova'nın yaklaşık 5 bin kilometre doğusundaki Transbaykal'da dondurucu soğuklarda meşakkatli tatbikatlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre tatbikatlar, Kuzey Kutbu'ndaki Rusya topraklarında olası bir çatışmada başarıyla mücadele etme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi önlem arasında yer alıyor.

Aralık ayında, silahların sert hava koşullarına ve eksi 60 derece sıcaklıklara dayanma kabiliyetini test etmek için Moskova yakınlarında uzman bir araştırma tesisi yeniden hizmete açıldı.

Arktik bölgesindeki buzların yıldan yıla azalmasıyla nakliye için yeni kanallar açıldı ve bölge ticaret için değerli bir transfer merkezi haline geldi. Nitekim Rusya, 2024 yılına kadar donmuş sular arasından en az 80 milyon ton mal nakletme hedefi koymuş durumda.

ABD daha önce Moskova'nın Arktik bölgesindeki egemenliğine meydan okumak için 'navigasyon özgürlüğü' adı verilen devriyelere başlayabileceğini belirtmişti. Bu ayın başlarında, ABD Donanma Bakanı Kenneth Braithwaite, Washington'un bölgedeki artan Rus varlığına karşı koymak için daha iddialı bir şekilde çalışacağını ve ABD Donanması'nın Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde daha kalıcı bir şekilde tekrar faaliyet göstereceğini söylemişti.