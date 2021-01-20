Rusya, Sputnik V'nin AB'de tescili için başvuruda bulundu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Sputnik V'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmesi için başvuru yapıldığını duyurdu.

RFPİ'den yapılan açıklamada "RFPİ, aşının tescili için başvuru yaptı ve 'rolling review' denen kademeli inceleme sürecinin şubatta başlamasını bekliyoruz. Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V'ye tescil verilmesiyle ilgili kararı, bir dizi bilirkişi denetimlerinin sonuçlarına göre alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik V and European Medical Agency teams held the Scientific Review of #SputnikV on Jan 19. RDIF filed for Sputnik V registration in the EU and expects it to be reviewed in February. Based on these reviews EMA will decide on the authorization of Sputnik V for the EU. pic.twitter.com/dq7HNjOHVA — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 20, 2021

RFPİ, Avrupa İlaç Ajansı'nı temsil eden uzmanların Sputnik V aşısının geliştiricileri için dün bir bilimsel inceleme yaptığı doğrulayarak görüşmeye 20'den fazla uluslararası uzman ve bilim insanının katıldığını kaydetti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, şimdiye dek Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi.