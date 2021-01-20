RDIF: DSÖ, Sputnik V'nin tescil başvurusuna yönelik ön değerlendirme prosedürüne 22 Ocak'ta başlayacak

RDIF’in açıklamasında, “DSÖ 22 Ocak’ta Sputnik V aşısının tesciline yönelik başvurunun ön değerlendirme prosedürüne başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, aşı ve ilaçları kalite, güvenlik ve etki bakımından yeterlilik değerlendirmesinden geçiriyor. Talep ve standartlara uygun olan ilaçlar, uluslararası satın alma kuruluşları ve ülkeler tarafından ilaçların toplu alımının yönetimi için kullanılan listeye dahil ediliyor.

Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

DSÖ Temsilcisi: Koronavirüse karşı Rusya’da aşı yaptırmak istiyorum

DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, Rusya’da aşı yaptırmayı planladığını söyledi.

Rossiya-24’e konuşan Vuynoviç, mümkün olduğunda hemen aşı yaptırmak istediğini belirtti.

Vuynoviç, aşıyı Rusya’da vurulmak istediğini de ekledi.

Rusya’da geniş çaplı aşılamanın aralıkta başlamasının ve belirli kategorilerdeki vatandaşların aşılanmasından sonra pazartesi günü kitlesel aşılamaya geçilmişti.

Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.