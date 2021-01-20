Kremlin'den Navalnıy'in 'Putin'in sarayı' iddiası hakkında açıklama: Uydurulmuş saçmalık

Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy tarafından ortaya atılan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gelencik'te çok büyük bir sarayı bulunduğuna dair iddia Kremlin tarafından yalanlandı.

Basın mensuplarının Navalnıy'ın iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun 'uydurulmuş saçmalık' olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu konunun 3-4 yıl önce gündeme geldiğini biliyorsunuz. Bu imaları daha önce birkaç kez kullanmaya çalıştılar. Çoğu zaman bunu kanıtlamak, en az bir şeyler sunmak için en ufak bir girişimde dahi bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

Son iddialardaki tek yeniliğin 'geçmişe ait montajlanmış görüntüler' olduğunun altını çizen Peskov, havuzla ilgili bölümde Putin'in Yenisey'de yüzerken çekildiği ve halihazırda tüm dünyanın gördüğü görüntülerin kullanıldığını vurguladı.

Devlet Başkanı Putin'e karşı hazırlanan ve hazırlanmakta olan enformasyon saldırıları hakkında uzun süredir bilgi sahibi olduklarını anlatan Peskov, "Bu saldırılar önceden vardı ve maalesef olmaya devam edecek. Mevcut durumda Devlet Başkanı'na ait olmayan mülkler onunmuş gibi gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı'nın tüm mülkü, kendisi tarafından her yıl açıklanıyor" diye konuştu.

Peskov, Rusya vatandaşlarına Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na (FBK) para göndermeme çağrısı da yaptı.

Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce kaydettiği belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı videoda Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü.