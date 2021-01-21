Muraşko: Rusya, Kovid-19’un tedavisi için birkaç ilaç geliştiriyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için birkaç ilacın geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19’un tedavisi için çeşitli ilaçların geliştirilmekte olduğunu, bunlardan bazılarının şu anda klinik deneme aşamasında olduğunu belirtti.

Federasyon Konseyi’nde konuşan Muraşko, şunları söyledi:

“Bugün geliştirilmekte olan bu tür birkaç ilaç var. Bunlar, patojenin ilk veya başka bir aşamada çoğalmasını engelleyen ilaçlar şeklinde. Bunlar arasında klinik öncesi olan ilaçlar, klinik denemelerden geçen ilaçlar var. Şu ana kadar, bu ilaçların klinik denemelerinin ilk aşamasının tamamlandığına dair veri bulunmuyor, ancak büyük bir dikkat veriliyor.”

Şu anda dünyada özellikle Kovid-19’un tedavisi için geliştirilmiş tescilli bir ilaç bulunmuyor.