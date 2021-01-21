Rusya’dan TikTok’a ‘yasadışı protestolara katılma çağrılarını sil’ talebi

TikTok’tan reşit olmayanları yasadışı protesto eylemlerine katılmaya çağıran paylaşımları kaldırmayı talep eden Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), tüm sosyal medya ve basını bu tür enformasyonun yayılmasını önlemeye çağırdı.

Roskomnadzor’un açıklamasında, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine TikTok’a, reşit olmayanları yasadışı faaliyete teşvik eden enformasyonun kaldırılması gerektiği yönünde bildirim gönderildi” ifadesine yer verildi.

TikTok platformu üzerinden reşit olmayanlara yönelik yasadışı protesto eylemlerine katılmaları yönünde çağrıların yayıldığını belirtilen bildirimde, “Sizden, bu tür yasa dışı enformasyonun TikTok platformunda yayılmasını önlemek için derhal kapsamlı önlemler almanızı talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Roskomnadzor tüm sosyal medya, enformasyon kaynakları ve basına seslenerek reşit olmayanları yasadışı eylemlere çeken, yasadışı gösterilere katılma ve çocuklar için tehlikeli sonuçlar içeren herhangi bir eylemde bulunma çağrılarını içeren yasadışı enformasyonun yayılmasını önlemeyi talep ediyor” dendi.