Macaristan, Sputnik V aşısını tescil eden ilk AB ülkesi oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Macaristan'ın Sputnik V aşısını tescil ettiğini açıkladı. Böylece Macaristan, Rus koronavirüs aşısını tescil eden ilk AB ülkesi oldu.

RFPİ'den yapılan açıklamada "Macaristan Ulusal Farmakoloji ve Beslenme Enstitüsü, Sputnik V'yle ilgili Rusya'da yapılan klinik araştırmaların ve Macaristan'da uzmanlar tarafından yapılan etraflı incelemelerin verilerine dayanarak aşıyı acil kullanım prosedürü kapsamında tescil etti" dendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, "Macaristan, Sputnik V'nin tüm avantajlarından istifade eden ve kullanımını onaylayan ilk AB ülkesi oldu. Bu karar, klinik testlerde kanıtlanan aşının yüzde 90 üzerindeki güvenliğine ve etkinliğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

BREAKING Kirill Dmitriev, RDIF CEO: “Hungary is the 1st EU country to realize all the advantages of #SputnikV and authorize its use. This decision is based on vaccine's safety and efficacy of higher than 90% proven in clinical trials.” https://t.co/c7cX034zXI — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 21, 2021

AstraZeneca da onaylandı

Bu arada, Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas, Sputnik V'nin yanı sıra AstraZeneca aşısına da acil kullanım için onay verildiğini belirtti.

Kasım ayında Macaristan, klinik testlerin yapılması için Sputnik V numunelerinin gönderildiği ilk AB ülkesi olmuştu.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V, şimdiye dek acil kullanım prosedürü kapsamında Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edilmişti.

RFPİ, dün Sputnik V'nin AB'de tescil edilmesi için başvuru yapıldığını duyurmuştu.

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto Moskova'ya gidiyor

Gulyas, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Sputnik V ile ilgili konuları istişare etmek üzere bugün Moskova'ya gideceğini kaydetti.