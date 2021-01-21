Birleşik Arap Emirlikleri, Sputnik V aşısını tescilledi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi.

RDIF’in açıklamasında, BAE Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısını onayladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, aşı Rusya’da gerçekleştirilen klinik testlerin üçüncü aşamasında elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hızlandırılmış prosedür çerçevesinde tescil edildi.

Diğer yandan aşının klinik testlerinin üçüncü aşaması BAE’de de 1000 gönüllünün katılımıyla devam ediyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, BAE’nin tescil kararının, halkın dünyanın en iyi aşılarından biriyle korunması yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BREAKING: Kirill Dmitriev, RDIF CEO: “An emergency use authorization of #SputnikV in the UAE is the recognition of its safety and 90%+ efficacy. UAE built one of the most advanced health systems in the world. We will work with the UAE to save lives.” https://t.co/FJcIX0bKW6 — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 21, 2021

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