Seri üretimi yapılan ilk Su-57 avcı uçağı Rus ordusuna teslim edildi

Açıklamada, "Komsomolskiy-na-Amure Havacılık Fabrikası, 5 adet beşinci nesil, çok fonksiyonlu Su-57 avcı uçağını bu yıl Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. İlk uçak, halihazırda Güney Askeri Bölge'deki hava alaylarından birine ulaştı" dendi.

Bu arada Habarovsk Kray Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 sonuna kadar 22, 2028 sonuna kadar ise 76 Su-57 uçağı Rus ordusunun hizmetine sunulacak.

Sputnik, Aralık 2020'de ilk Su-57'nin teslimiyle ilgili resmi olmayan bilgilere ulaşmıştı. Bir askeri kaynak, uçağın nerede görevlendirileceğini söylememiş ancak kullanım öncesi testlerin Astrahan Bölgesi'nde Ahtubinsk Devlet Uçuş Testleri Merkezi'nde belirtmişti.

Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.

Su-57 uçakları, diğer ülkelerde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.