Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının saklama derecesi koşullarında değişikliğe gitti

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko uzmanlarla olan görüşmesinde, Sputnik V aşısının saklama derecesi koşullarındaki değişikliklerin bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Muraşko’nun açıklamasına göre, Sputnik V aşısı artık 2 ila 8 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta taşınabilecek ve muhafaza edilebilecek.

Muraşko, "Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından Sputnik V aşısının tescil belgesi üzerindeki değişiklikler onaylandı. Üretici, sıvı formun 2 ila 8 derece sıcaklıkta taşıma ve muhafaza edilmesi koşullarında, aşının stabil kalmasını sağlamayı başardı. Bu durum uzman incelemesi ile teyit edildi. Bu sıcaklık ayarı, bağışıklık sağlayıcı ilaçların muhafaza edilmesi için standarttır” dedi.

Muraşko, artık piyasaya 2 ila 8 derece ve -18 derecede muhafaza etme koşullarına sahip aşıların sunulabileceğini kaydetti.

Yeni muhafaza etme koşullarına sahip Sputnik V aşısının üretimine başlandığını, bunun kitlesel aşılama kampanyasının kapsamını genişletmeye yarayacağını ifade etti.