Rusya'da madende patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

Kemerovo bölgesindeki bir madende gaz patlaması meydana geldi. Madendeki 44 kişiden 41’i kurtarılabilirken 3’üne ulaşılamadı.

Bölge Başsavcılığı’ndan bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, operasyonlar sırasında yaşanan ani gaz salınımı üç kişinin enkaz altında kalmasına neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, üç madencinin cesedine ulaşılabildiğini duyurdu.

Madenin faaliyetleri durduruldu. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine maddi yardım yapılacağı belirtildi.