Peskov: Navalnıy'a destek için planlanan gösteriler kabul edilemez

Almanya'dan döndükten sonra 30 gün hapis cezası verilen Navalnıy'a destek için gösteriler düzenlenmesi yönündeki çağrıları değerlendiren Peskov, "Burada tek bir görüş olabilir, o da yasaya koşulsuz olarak uyulması gerektiği ile yasadışı eylemlerin organize edilmesinin ve üstelik bu eylemlere gençlerin, çocukların katılmasının teşvik edilmesinin kabul edilemez olduğudur" dedi.

Çeşitli kurumların yasaya uyulmamasının sonuçları hakkında uyarılarda bulunmasının son derece doğal olduğunu kaydeden Peskov, "Elbette izinsiz ve yasadışı etkinlikler için yapılan çağrılara karşılık bazı eylemler vardır" diye ekledi.

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.