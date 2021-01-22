Rusya: ABD ile START-3 görüşmelerine başlamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatma konusunda bir an önce Washington ile temas kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Zaharova, “Beyaz Saray sözcüsünün, START-3’ü 5 yıllığına uzatma yönündeki açıklaması dikkatimizi çekti. Bu tavır ancak memnuniyetle karşılanabilir. Anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili mutabakatın bir an önce resmiyete dökülmesi için Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında gecikmeden temasa girmeye hazırız” diye konuştu.

Anlaşmanın süresinin 5 Şubat’ta sona erecek olacağından bir an önce uzatılmasıyla ilgili mutabakatın sağlanması gerektiğini belirten Zaharova, “Rusya, bu yönde bir kararın alınmasını hem savundu, savunmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.