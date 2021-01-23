Putin, Güvenlik Konseyi ile silah kontrolü ve stratejik istikrarı görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Toplantıda, Rusya’nın sosyoekonomik kalkınmasının güncel sorunları değerlendirildi. Ayrıca stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili görüş alış verişi yapıldı” diye konuştu.

Toplantıya Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin katıldılar.