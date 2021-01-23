Moskova, Rus diplomatın Arnavutluk'tan sınır dışı edilmesine karşılık verecek

Rus Bakan Yardımcısı Gruşko, Arnavutluk hükümetinin buradaki Rus diplomatlardan birinin sınır dışı edilmesi kararına ilişkin, “Bu adım cevapsız kalmayacak ve Arnavutluk ile ilişkilerimize kesinlikle iyi gelmeyecek” dedi.

Gruşko, “Arnavutluk tarafının bu tür yöntemlere başvurması oldukça üzücü” diye ekledi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı Rus diplomat Aleksey Krivoşeyev'i 21 Ocak’ta ‘persona non grata’, yani istenmeyen kişi ilan ettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması Arnavutluk’ta yayın yapan Top Channel televizyonu tarafından yayınlandı. Diplomata ülkeyi terketmesi için 72 saat verildi.

‘Açıkça ihlal etti’ suçlaması

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Tiran Büyükelçiliğinde çalışan Krivoşeyev'in nisan ayından bu yana salgınla ilgili kısıtlamaları ‘açıkça ihlal ettiğini’ söylüyor. Diplomatın söz konusu kısıtlamaları ne şekilde ihlal ettiğine dair bir bilgi verilmese de daha önce uyarıldığı kaydediliyor.

Pandemi nedeniyle Arnavutluk’ta şu an akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, ayrıca herkesten maske takmaları ve birbirleri ile sosyal mesafeyi korumaları isteniyor.

‘Rusya’dan anlayış bekliyoruz’

Bunun yanında Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Krivoşeyev'in sınır dışı edilme kararının büyük bir üzüntü içerisinde verildiğini, Rusya tarafından anlayış beklediklerini belirtiyor.

Arnavutluk’tan sınır dışı edilen üçüncü diplomat

Krivoşeyev Arnavutluk'tan sınır dışı edilen üçüncü Rus diplomat. Üç yıl önce de Arnavutluk, İngiltere’de eski bir ajanın zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutan AB, ABD ve NATO ile dayanışma göstermeye karar verdiğinde Rus askeri ataşe ile elçiliğin sekreterini ülkeden sınır dışı etmişti.