Zaharova, Navalnıy'a destek gösterilerine çocukların çağrılmasını yorumladı: İyi şeyler beklenmez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, reşit olmayanların Navalnıy'a destek için planlanan izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, reşit olmayanların Navalnıy'a destek için planlanan izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Zaharova, muhalif isim Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan izinsiz gösterilere reşit olmayanların çağrılmasını yorumladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "Reşit olmayanları mitinglere çağırdıklarında iyi şeyler beklenmez. Zira diğer tüm seçenekler sonuçsuz kaldığında çocuklar 'siyasi muharebelere' çekilir, yani bu sürecin fikir babaları amaçlarına ulaşmak için her şeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya'daki ailelere "Çocuklarınızın bu korkunç mizansenin pazarlık kozu olmamaları için elinizden gelenin en iyisini yapın" diye seslendi.

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.