29 yaşındaki Rusya vatandaşı ABD’de siber suç işlediğini itiraf etti: 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Rusya vatandaşı Kirill Firsov, çalıntı kredi kartı ve başka kişisel bilgileri satan deer.io isimli sitenin yöneticisi olduğunu kabul etti. 2013-2020 yıllarında faaliyet gösteren site yasadışı satışlardan 17 milyon dolar gelir elde etmişti.

Dava belgelerine göre, 29 yaşındaki Firsov, ABD’de siber suça karıştığını, çalıntı kredi kartı ve başka kişisel bilgilerin satıldığı deer.io sitesinin yöneticisi olduğunu itiraf etti.

Firsov, 10 yıla kadar hapis veya 250 bin dolara kadar para cezasını kabul etti. Mahkemenin itiraf anlaşmasını onaylamasının ardından karar açıklanabilecek.

Söz konusu internet sitesi 2013-2020 yılları arasında faaliyet gösteriyordu ve yasadışı satışlardan 17 milyon dolar gelir elde etmişti.

Firsov, itiraf anlaşmasında kurbanlarının çoğunun Rus olduğunu, ancak sitenin ABD’lilere ait bilgileri satarak yaklaşık 1.2 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi. Bu durum FBI’ın Firsov’u ABD’de kovuşturmasına ve ülkeye girişinde yakalamasına olanak verdi.

Firsov, ABD’lilere ait sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve adreslerini satıyordu. Bu bilgiler yasadışı yollardan kişilerin kredi kartlarına ulaşılması veya kişinin adına kredi kartı düzenlenmesine yarıyordu.

New York’a iniş yaptığı 7 Mart’ta yakalanan Firsov, gözaltından üç gün önce FBI, sitede bir ‘test alışverişi’ yapmış ve 20 bin dolarlık bitcoin ile 1100 oyun oynayan kişinin bilgilerini satın almıştı.