Rusya’da Navalnıy destekçilerince düzenlenen izinsiz gösterilere birkaç yüz kişi katıldı: Gözaltılar var

Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’nde birkaç yüz kişilik bir grup Rus muhalif Aleksey Navalnıy destekçileri tarafından organize edilen izinsiz gösterilere katıldı. Eylemciler arasından bazıları düzeni bozmak gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Navalnıy destekçilerinin düzenlediği eyleme katılanlar arasından bazı kişiler gözaltına alındı.

Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Habarovsk’taki Lenin meydanında yaklaşık 250 kişinin toplandığı belirtildi.

İzinsiz gösteri yerel saatle 12.00’da başladı. Güvenlik güçleri göstericileri uyararak dağılmalarını istedi, ancak talep yerine getirilmedi. Bazı göstericilerin slogan attığı duyuldu.

Kural ihlalleri nedeniyle birkaç kişi gözaltına alındı, ancak net sayı verilmedi.

Diğer yandan Vladivostok’taki izinsiz mitingde de yaklaşık 300 kişi yer aldı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınanlar oldu. Göstericilerden biri işaret fişeği attı, bazı eylemciler de polise hareket etti. Bir eylemci de polis memurlarından birine vurmaya çalıştı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için harekete geçti.

Navalnıy çağrı yapmıştı

Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin dağıtılacağı belirtilmişti.

Bakanlık ayrıca sosyal medyadaki eylem çağrılarının engellenmesini de istemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eylemlere katılma çağrısı yapan kişilerin ‘belli başlı provokatörler’ olduğunu ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, reşit olmayanların izinsiz gösterilere çağrılmasının muhalefetin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurmaya hazır olduğunun göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu. Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.