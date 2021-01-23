'Yılın ilk çeyreğinde Rus sağlık kuruluşlarına 17 milyon dozdan fazla aşı temin edilecek'

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Golikova, “Bu hafta 2021 yılının ilk çeyreği için bir ön aşılama planı çizdik, bu sırada sağlık kuruluşlarının kullanımına kaç doz aşı temin edileceğini de hesaba kattık” dedi.

Başbakan yardımcısı, yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla doz aşının temin edilmesinin planlandığını, her şey yolunda giderse sürece 20 milyon vatandaşı dahil edeceklerini ifade etti. Golikova, ülkede binlerce aşılama merkezinin kurulduğunu da belirtti.

Golikova, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geniş çaplı aşılamadan kitlesel aşılamaya geçilmesi talimatı verdiğinde yaklaşık 1300 aşılama merkezi vardı, şimdi bu sayı 2250 oldu” dedi.

Şimdiye kadar Rusya tarafından 7.6 milyon doz aşı üretildiğini, 2.1 milyon doz aşının bölgelere sevkiyatının gerçekleştiğini söyleyen Golikova, aşılama kapasitesinin az nüfuslu ve ulaşılması zor noktalara kadar genişletileceğini ekledi.

Yetkililerce vatandaşların yüzde 60’ının bu yıl aşılanmasının planlandığını belirten Golikova, o zamana kadar maske ve eldiven takma, sosyal mesafe talebinin süreceğini ifade etti.

Golikova, koronavirüs aşılarının kalıcı olarak immunizasyon programına dahil edilebileceğinden de söz etti.

11 Kasım’dan beri en düşük günlük vaka sayısı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 20 bin 921 arttı. Bu 11 Kasım’dan beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 698 bin 273 oldu.

St. Petersburg’da 3056, Moskova’da 2668, Moskova bölgesinde 1121 yeni vaka görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 559 artarak 68 bin 971’e çıktı.

Gün içinde iyileşen hasta sayısı da 27 bin 779 arttı, bugüne kadar 3 milyon 109 bin 315 kişi koronavirüsü atlattı.