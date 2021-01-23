RDIF, Meksikalı işadamının 2 milyon doz Sputnik V aşısı aldığı iddiasını yalanladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Meksikalı iş adamı Alejandro Cossio’nun 2 milyon doz Sputnik V aşısı aldığı ve Meksika, Orta Amerika’da tek dağıtıcılık yetkisini edindiğine dair iddiaları reddetti.

RDIF’in açıklamasında, Meksikalı işadamı Cossio’nun 2 milyon doz Sputnik V aşısı aldığı ve Meksika ile Orta Amerika’da tek dağıtıcılık yetkisini edindiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Sputnik V aşısına karşı yürütülen dezenformasyon kampanyası çerçevesinde, teyit edilmelerini zorlaştırmak için yalan bilgilerin kasıtlı olarak gece saatleri ve hafta sonlarında yayıldığına dikkat çekildi. Basın dairelerinin 24 saat faaliyet gösterdiğini belirten RDIF, bu nedenle gazetecilerden bu bilgilerin yayınlanmadan önce doğrulanmasını talep etti.

Financiero gazetesine konuşan Cossio, 2 milyon doz Sputnik V aşısının yanı sıra aşının Meksika, Orta ve Güney Amerika’da tek dağıtıcılık hakkını aldığını söylemişti.