Rusya Dışişleri’nden Reuters'ın protestocu sayısına ilişkin ironik yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine 40 bin kişinin katıldığını öne süren Reuters'a ‘neden 4 milyon rakamını vermedi’ şeklinde ironik yanıt verdi.

Reuters muhabiri Moskova’da düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine 40 bin kişinin katıldığını aktarmıştı.

Bakanlığın Facebook hesabından konuya ilişkin yapılan yorumda “Anti-fake. Reuters'e göre, cumartesi günü Moskova'nın merkezindeki protesto gösterilerine en az 40 bin kişi katıldı. Neden hemen 4 milyon rakamı verilmedi?” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Moskova Emniyet Müdürlüğü’nün gösterilere katılan protestocuların sayısını 4 bin olarak verdiğini de hatırlattı.