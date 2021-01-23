Saint Petersburg’da izinsiz gösteri: Gözaltına alınanlar var

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere St. Petersburg’daki kolluk kuvvetleri, Nevskiy Bulvarı’nda düzenlenen gösterilere katılan göstericileri eylemin izinsiz olduğu konusunda uyardıktan sonra birkaç kişiyi gözaltına aldı ve polis otobüslerine bindirdi.

Öğleden sonra Senatskaya Meydanı’nda toplanan göstericilerin büyük bir kısmının daha sonra meydandan ayrılıp sloganlar atarak uzun sıra halinde Nevskiy Bulvarı’na doğru yürüdüğü aktarılmıştı.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, Rusya’nın çeşitli kentlerindeki izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin ‘derhal dağıtılacağı’ belirtilmişti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilerde kesin olmamakla birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.