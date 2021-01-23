İrkutsk'ta düzenlenen gösterilere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı

Rusya'nın İrkutsk şehrinde muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

İrkutsk Belediyesi basın servisinden yapılan açıklamada, muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İrkutsk'ta siyasi tutukluları desteklemek için düzenlenen izinsiz gösteriler olaysız sona erdi. Ön bilgilere göre eylemlere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı" denildi.

Eylemcilerin, Uritskogo Caddesi'nde başlattıkları izinsiz gösteriyi şehir merkezindeki hükümet binası önünde düzenledikleri mitingle sona erdirdikleri belirtilen açıklamada, herhangi bir gözaltı olayı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gösterilere zorlu epidemiyolojik durum nedeniyle izin verilmediği vurgulandı.