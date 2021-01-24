Rusya Toplum Odası: Rusya’daki eylemler yurtdışından destekleniyor

Rusya Toplum Odası'nın Bilgi Toplumu, Basın ve Kitle İletişimi Geliştirme Komitesi Başkanı Aleksandr Malkeviç, ülkede düzenlenen izinsiz eylemlere yurtdışından örgütsel ve finansal destek sağlandığını belirtti.

Telegram kanalından konuya ilişkin açıklama yapan Malkeviç, Rusya’da düzenlenen izinsiz eylemlerin yurtdışından gerek organizasyon şeklinde, gerekse de finansal açıdan desteklendiğini ifade etti.

Açıklamada, "Rusya Toplum Odası, ülkemizde yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişilerin sadece finansal açıdan değil, aynı zamanda dış aktörler, istihbarat servisleri tarafından organizasyon şeklinde de destek gördüklerini tespit etmiştir. Bunlar kolluk kuvvetlerinin konuşmalarını dinliyor, polislerin tüm eylemleri hakkında önceden bilgi sahibi oluyor" ifadelerine yer verildi.

‘Bu yıl içinde siyasi alanda gerçekleşen her şeyin şüphesiz seçimlerle bağlantılı olduğunu’ vurgulayan Malkeviç, "Bugün yapılanlar bir prova, senaryosu ülkemizin dışında gidişata göre yazılan oyunun ilk perdesidir" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, Rusya’nın çeşitli kentlerindeki izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin ‘derhal dağıtılacağı’ belirtilmişti.