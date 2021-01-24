Rusya Dışişleri, ABD’yi izinsiz protesto gösterilerine verdiği destek nedeniyle uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin Rus şehirlerindeki izinsiz protesto eylemlerini desteklemek için sosyal medyada aktif olarak yayınladığı mesajlarla bir kez daha diplomatik kural ve yönetmelikleri göz ardı ederek, ikiyüzlü bir şekilde barışçıl protesto olarak lanse ettiği şiddet eylemlerini teşvik ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"ABD makamlarının, başta Amerikan toplumunda sosyal adaletsizlik, eşitsizlik ve muhaliflere yönelik baskının yarattığı derin bölünmelerin üstesinden gelmek için kendi sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Amerikan diplomasisinin her türlü nezaket kurallarını göz ardı ederek radikal unsurları kışkırtma girişimleri başarısızlığa mahkumdur ve ikili ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır."

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili protesto gösterilerine ilişkin açıklamasında ‘Rusya’nın 38 kentinde düzenlenen protesto eylemleri ile ilgili haberleri’ yakından takip ettikleri ifadelerine yer vererek, herkesin barışçıl protesto hakkını, ifade özgürlüğünü desteklediklerini ve Rus yetkili makamlarının aldığı önlemleri ‘söz konusu hakları bastırmaya yönelik’ olduğunu ileri sürmüştü.