Rus muhalif Navalnıy’ın gözaltı merkezinde neler yaptığı belli oldu

Rusya’nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri yapıldığı sırada gözaltı merkezinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın bazı süreli yayınlara abone olduğu ve kitap siparişleri ile ilgilendiği öğrenildi.

Moskova Kamu Gözetim Komisyonu Sorumlu Sekreteri Aleksey Melnikov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Matrosskaya Tişina adlı gözaltı merkezinde bulunan Navalnıy’ın bazı süreli yayınlara abone olduğunu, ayrıca İnternet’ten nasıl kitap sipariş edebileceğini öğrenmek istediğini anlattı.

Melnikov, "Bugün Matrosskaya Tişina Gözaltı Merkezi’nde Aleksey Navalnıy’ı ziyaret ettik. Gözaltı koşullarına göre değişen hiçbir şey yok, hücre aynı" ifadelerini paylaştı.

Rus muhalifin oradaki kitapçıda ürün çeşitliliğinin az olması nedeniyle eğitim literatürünü nasıl edineceğini öğrenmek istediğini, ayrıca İnternet mağazasından nasıl kitap sipariş edileceğini sorduğunu anlatan Melnikov, Navalnıy’ın aynı zamanda gelişmelerden haberdar olmak için periyodik yayınlara abone olduğunu da sözlerine ekledi.

Melnikov, "İlk günlerde Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nin mektup servisinde aksamalar nedeniyle mektuplar iletilemedi (aksama DDos saldırısından kaynaklandı). Arıza onarıldıktan sonra (Navalnıy), yakınlarından gelenler dahil olmak üzere dün 50’den fazla mektup aldı" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'ın, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Navalnıy daha önce iki yolsuzluk davasıyla ilgili şartlı ceza almıştı.