Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısına bir ülke daha acil kullanım izni verdi

Pakistan’da yayınlanan Dawn gazetesinin bir hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, hükümetin Rus Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verdiği belirtildi.
Hükümet yetkilisi, Pakistan’ın ilaç dairesi olan Drap ile yapılan görüşmelerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile geliştirilen Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verildiğini kaydetti.
With the fresh decision, the official said, Russia’s Sputnik V Covid-19 vaccine became the third to be approved for emergency use in the country. https://t.co/n4y96E9JUi— Asad Ali Toor (@AsadAToor) January 24, 2021
Pakistan’da Sputnik V aşısının ithalatından ve dağıtımından ise yerel ilaç şirketi AGP sorumlu olacak.
Rusya’da geçen yılın ağustos ayında onaylanan Sputnik V, bir viral vektör aşısı. Aşı doğrudan koronavirüs içermiyor; insan adenovirüsü ile koronavirüs genetik kodundan bir parça içeriyor.
Rusya’nın geliştirdiği söz konusu aşının etkililiğinin ise yüzde 90’ın üstünde olduğu biliniyor.
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