Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısına bir ülke daha acil kullanım izni verdi

Pakistan hükümetinin Rus Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verdiği belirtildi. Rus aşısının ithalatı ile dağıtımından yerel bir ilaç şirketinin sorumlu olacağı kaydedildi.

Pakistan’da yayınlanan Dawn gazetesinin bir hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, hükümetin Rus Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verdiği belirtildi.

Hükümet yetkilisi, Pakistan’ın ilaç dairesi olan Drap ile yapılan görüşmelerde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile geliştirilen Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verildiğini kaydetti.

With the fresh decision, the official said, Russia’s Sputnik V Covid-19 vaccine became the third to be approved for emergency use in the country. https://t.co/n4y96E9JUi — Asad Ali Toor (@AsadAToor) January 24, 2021

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Hükümetin bu kararı ile Oxford-Astrazeneca ve Coronovac aşılarının ardından Pakistan’da kullanımına izin verilen üçüncü koronavirüs aşısı Sputnik V oldu.

Pakistan’da Sputnik V aşısının ithalatından ve dağıtımından ise yerel ilaç şirketi AGP sorumlu olacak.

Rusya’da geçen yılın ağustos ayında onaylanan Sputnik V, bir viral vektör aşısı. Aşı doğrudan koronavirüs içermiyor; insan adenovirüsü ile koronavirüs genetik kodundan bir parça içeriyor.

Rusya’nın geliştirdiği söz konusu aşının etkililiğinin ise yüzde 90’ın üstünde olduğu biliniyor.