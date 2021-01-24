Bild: Navalnıy’in, Putin’in Dresden’deki dairesine girmesine izin verilmedi

Alman basını, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in, Rusya lideri Vladimir Putin’in istihbaratçı olduğu dönemde Dresden’de yaşadığı evin içinde çekim yapmak istediğini, ancak bu isteğin dairenin şu anki sahibi tarafından reddedildiğini yazdı.

RİA Novosti haber ajansının Alman Bild gazetesinden aktardığına göre, o dönem istihbaratçı olan Putin’in ayrılması sonrası Dresden’deki üç odalı dairesine yerleşen mobilyacı Jörg Hofmann, bazen evinin önünde Rus turist kafilelerinin durdurduğunu söyledi ve “Burasının bir Putin müzesi olduğunu sanıyorlar” diye ekledi.

Dairesine yabancıları kabul etmediğini belirten Hofmann, geçen yılın sonunda daireyi görmek istediğini söyleyen Rus muhalif Aleksey Navalnıy’i de reddetmiş.

GEHEIMNIS UM DRESDNER PLATTENBAU - „Ich bin der Nachmieter von Wladimir Putin“ https://t.co/coht4vb48z #Weltpolitik #Innenpolitik — BILD Politik (@BILD_Politik) January 23, 2021

​Hofmann Navalnıy’in Putin’in eski dairesini görmek istemesine ilişkin, “(Navalnıy) Noel’den (25 aralık) önce korumalarıyla evimin önünde belirdi. Sanırım bir belgesel çekiyordu” dedi.

Kendi yerleştikten sonra daireyi elden geçirdiğini belirten Hofmann, dairenin Putin’in yaşadığı dönemde neye benzediğini de hatırladığını kaydetti. Dairenin her yerinde koyu renkli Rus mobilyalarının yer aldığını anlatan Hofmann, duvarların Doğu Almanya’ya özgü alüminyum duvar kağıtlarıyla kaplı olduğunu, yerlerdeyse bej rengi halılar olduğunu söylüyor.

Rus muhalif Navalnıy’in, Krasnodar’da Rusya lideri Putin için bir ‘saray’ inşa edildiği iddiasını içeren yeni mini-filminde Dresden’de çekilmiş görüntüler de yer alıyor.