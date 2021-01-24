Kremlin: ABD’nin Navalnıy taraftarlarını desteklemesi Rusya’nın iç işlerine müdahaledir

Kremlin Sözcüsü, ABD’nin Büyükelçilik personelinin, Rus muhaliflerin protestolarına destek içeren açıklamalarına ilişkin, “Tabii ki bunlar yanlış açıklamalar. Tabii ki söz konusu açıklamalar iç işlerimize dolaylı olarak müdahaledir. Yani bunlar, dolaylı olarak Rusya Federasyonu yasalarının ihlalinin desteklenmesidir, izinsiz eylemlerin desteklenmesidir” dedi.

Peskovyaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “ABD’de karışıklıklar yaşandığında bizim elçiliğimiz aynı biçimde davranmış olsaydı, büyük olasılıkla bu Washington’da bir rahatsızlık hissine yol açardı. Partnerlerimize her zaman bu şekilde karşılaştırma yapmalarını tavsiye etmek istiyorum.”

ABD’nin Rusya’daki Büyükelçiliği’nin yetkilileri Navalnıy destekçilerinin dünkü protestolarına ilişkin, ‘Rus yetkililerin protestolara karşı aldıkları önlemler ile ifade özgürlüğünü baskıladıkları’ savunmuşlardı.

‘Protestolara az sayıda insan katıldı, Putin’e ise çok sayıda insan oy veriyor’

Bunun yanında protestolara ilişkin Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şimdi pek çok kişi yasa dışı gösterilere çok sayıda insanın katıldığını söyleyecek. Hayır, az sayıda insan katıldı. Putin’e ise çok sayıda insan oy veriyor” açıklamasını da yaptı.

Peskov, “Sayıları karşılaştırdığınızda (protestolara katılan) bu insanların sayısının ne kadar az olduğunu göreceksiniz” diye ekledi.

Diğer taraftan protestolara katılan kişilerin de neticede Rusya vatandaşı olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Her bakış açısına saygım var. Ancak yasa dışı eylemlere kesinlikle karşıyım, zira bu yasaların ihlalidir, bunun başka bir tanımı da olamaz.”