Rusya Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi Başkanı: İzinsiz eylemlerdeki gözaltılarda ihlal görmüyorum

Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi (SPÇ) Başkanı Valeriy Fadeyev, dün ülke genelinde düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında yapılan gözaltılarda herhangi bir ihlal görmediğini belirtti.

Açıklamaları Konseyin sitesinde yayınlanan Fadeyev, dün Rusya genelinde düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericileri gözaltına almasında herhangi bir ihlal görmediğini söyleyerek, reşit olmayan gençlerin bu izinsiz eylemlere katılmaları için yapılan çağrıların soruşturulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Bu eylemler yasa dışıdır. Sadece izinsiz olmakla kalmayıp salgına denk gelen bir dönemde düzenleniyor. Elbette ki gözaltılardan değil, eylemlerin hukuka aykırı olmasından bahsetmeliyiz. Kesinlikle ihlal görmüyorum. Bu bizde yaşanan ilk gözaltılar mı? Ülkemizde ilk kez izinsiz mitingler yapılmıyor. Genelde bunun sonunda idari suç işlendiğine dair tutanak tutulup kişiler serbest bırakılıyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin reşit olmayanlara TikTok, VKontakte, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlarda yasadışı eylemlere katılmaları konusunda yapılan çağrılar ile ilgili ceza davası açtığına da değinen Fadeyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun soruşturulması gerekiyor. Zira başta TikTok olmak üzere reşit olmayan gençlere bu gösterilere katılmak üzere yapılan çağrı kampanyasının boyutları çok ciddi. İnternet uzmanları, böyle bir kampanyayı geliştirmek için önemli miktarda para veya platform tarafından yardım gerektiğini söylüyorlar, bu çok ciddi bir operasyon. Bizzat ben, en azından reşit olmaya gençleri bu tür eylemlere dahil etmenin sorumsuzluk olduğuna inanıyorum.”

Navalnıy’ın destekçilerinin yaptığı çağrılar üzerine dün Rusya’nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, Rusya’nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin ‘derhal dağıtılacağı’ belirtilmişti.