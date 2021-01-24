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    Peskov’dan ‘Putin’in sarayı’ videosunu izleyenlere çağrı: Kafayı çalıştırıp sizi aptal yerine koymalarına izin vermeyin

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    Rusya
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    Muhalif Aleksey Navalnıy’ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın (FBK) iddialarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in FBK’nın iddiasında ortaya attığı gibi Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde bir sarayının bulunmadığını bir kez daha tekrarladı.

    Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Putin’in sarayı' iddiasıyla yayımlanan video konusunda basın mensuplarına dördüncü kez değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in FBK’nın iddiasında öne sürüldüğü gibi Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde bir sarayı olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, izleyenleri 'kafalarını çalıştırmaya' ve 'aptal yerine konulmaya' izin vermemeye çağırdı.

    Programda Putin’in niçin Gelencik’teki saraya ihtiyacı olduğu ve orada ne yaptığının sorulması üzerine Kremlin Sözcüsü, şu karşılığı verdi:

    “Putin orada hiçbir şey yapmıyor, Putin’in Gelencik’te sarayı yok. Uzun süredir Devlet Başkanımıza yönelik sözüm ona ifşaatlar, sahte ifşaatlar ve bilgi saldırılarının hazırlandığını öğrenmiş olduk. Bunların tümü, ortalığı sallamayı amaçlıyor. Bunlar gerçeklerle bağdaşmayan safi yalan. Bu materyalleri izleyen herkes sadece kafasını çalıştırsın."

    İddiaları araştıranlara, kendilerine ‘Putin’in bununla alakası ne’ sorusunu sormalarını öneren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Muhtemelen Gelencik’te böyle bir saray var, herkes gerçekten de orada büyük bir tesis olduğunu söylüyor. Fakat bunun bir takım sahipleri vardır, sonuçta özel bir tesis. Ve muhtemelen işadamları, kanun çerçevesinde hareket ederlerse herhangi bir tesise sahip olmakta özgürler."

    "Fakat Devlet Başkanımızın bununla ne ilgisi var? Ve bir kez daha söyleyeceğim, ustaca hazırlanmış bu yalanlar, enformasyon saldırılarının tam merkezinde yer alıyorlar. Bunları böyle görmeliyiz.”

    Videoda kullanılan ‘aqua-diskotek’ ve ‘çamur odası’ terimlerinin İngilizceden çeviri hatası olduğunu belirten Peskov, şöyle devam etti:

    "Bu da bir soru, kaynak materyal kesinlikle İngilizce miydi? Nereden, neden İngilizce? Sıradan izleyenlere ‘bu, Putin'in tesisi’ diyorlar ve sonra Putin’i havuzda yüzerken gösteriyorlar."

    "Ve adam şöyle düşünür: Tanrım, bu, Putin'in fotoğrafı, evet. Oysa sadece kafanızı çalıştırmanız gerekiyor, bu fotoğraf 2006'da Putin buz gibi Yenisey Nehri’nde yüzerken çekilmişti. Ve bunu hala fırsat buldukça yapıyor."

    Kremlin Sözcüsü, izleyenleri ‘kafalarını çalıştırmaya, dikkatli olmaya ve kendilerini aptal yerine koymalarına izin vermemeye’ çağırdı.

    Aleksey Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce kaydettiği söylenen 'Putin'in Sarayı' adlı videoda, Rusya lideriin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü. Navalnıy’ın Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alınmasından iki gün sonra YouTube’da yayımlanan video, bugüne dek yaklaşık 79 milyon kez izlendi.

     

    Etiketler:
    iddia, Video, Saray, Gelencik, Kremlin, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), Aleksey Navalniy
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