Moskova’daki gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alındı

Moskova insan hakları ombudsmanı Tatyana Potyaeva’nın sitesinden yapılan açıklamada, ön verilere göre başkentte dün düzenlenen izinsiz protestolar sırasında binden fazla göstericinin gözaltına alındığı, katılımcıların çoğunun 20-30 yaşlarında olduğu ve reşit olmayan birçok gencin de bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Moskova’da mitinge katılanların ezici bir çoğunluğu, 20-30 yaşlarındaki gençler oluşturdu, ayrıca çeşitli kurumlardan yapılan uyarılara rağmen reşit olmayan birçok genç te vardı. Ön verilere göre binden fazla kişi gözaltına alındı, ombudsman Moskova ile ilgili rakamların netleştirilmesi için gerekli taleplerde bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Moskova insan hakları ombudsmanı ile kurum çalışanlarının izinsiz gösteriler sırasında insan haklarına uyulup uyulmadığını izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Potyaeva’nın önce Puşkin Meydanı’nda, ardından Tsvetnoy Bulvarı’nda, diğer çalışanların ise meydanla bitişen cadde ve sokaklarda olayları takip ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, “Protesto eyleminin ilk yarısında gözaltılar olsa da taraflar yeterince düzgün davrandı. Eylemin sonuna yaklaşılınca daha ciddi olaylar yaşandı. Başkent ombudsmanı Tatyana Potyaeva, gözaltına alınanlar ile ilgili bilgi veren insan hakları savunucuları, Kamu Gözetim Komisyonu üyeleri ve İçişleri Bakanlığı’nın Moskova temsilcileriyle sürekli temas halindeydi ve mitingde gözaltına alınanların bir kısmıyla ilgili çözüm bulunmasına yardımcı oldu” denildi.

Navalnıy’ın destekçilerinin yaptığı çağrılar üzerine dün Rusya’nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, Rusya’nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon, toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin ‘derhal dağıtılacağı’ belirtilmişti