Rusya'dan ABD Büyükelçisi Sullivan'a protesto notası

Zaharova, Birinci Kanal'a verdiği demeçte, haftasonu Rusya'nın çeşitli kentlerinde muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın destekçileri tarafından düzenlenen izinsiz gösteriler hakkında ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımları eleştirdi.

Amerikan elçiliği tarafından paylaşılan materyalleri Rusya'nın iç işlerine doğrudan müdahale olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, ABD tarafını Rus yasalarına uymaya davet etti.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un ABD'li diplomatla bir görüşme yaptığını aktaran Zaharova, "Elçiliğin sosyal ağlarda ve internet kaynaklarında bir dizi Rus kentindeki izinsiz gösterileri destekleyen mesajlar paylaşması nedeniyle ABD tarafına kararlı protesto notası verildi" dedi.

Doğal olarak ABD merkezli olan internet devlerinin çok aktif bir çalışma yürüttüklerini gördüklerini kaydeden Zaharova, "Bunlar sosyal ağ platformları, video platformlarıydı ve bu günlerde ve öncesinde çok sayıda yalan bilgi paylaştılar. Şu anda bu konular üzerinde çalışma yapıyoruz ve elbette bu çok ciddi sorunlar, ABD'lilerle yürüttüğümüz çalışmalarda ve uluslararası kurumlarda ele alınacak" diye konuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 23 Ocak Cumartesi günü izinsiz gösterilerin düzenleneceği yerlerin listesini yayınlayarak ABD vatandaşlarını bu tür etkinliklerden uzak durmaya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin internet sitesinde izinsiz gösterilerin yapılacağı yer ve zamana ilişkin bilgi yayınlamasına yanıt olarak bu tür 'aydınlatmaların' Rusya'nın içişlerine kaba müdahale olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.